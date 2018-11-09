Можно ли пить кофе при температуре и простуде

Фанаты кофе нередко задаются вопросом, можно ли употреблять этот напиток при температуре и простуде. Кофе представляет собой такой продукт, который одновременно может и улучшить самочувствие во время болезни, и повлиять негативно на здоровье. В каких случаях можно пить кофе при температуре, а когда от напитка все-таки лучше воздержаться?

Почему нельзя пить кофе при температуре

Воздержаться от кофе в больном состоянии рекомендуется, если температура тела стойко держится выше отметки в 37,7 градусов или постепенно продолжает повышаться. При подобном состоянии возрастает нагрузка на весь организм, особенно страдают сердце и сосуды. Кофе стимулирует работу сердечной мышцы, может оказать дополнительный разогревающий эффект, провоцирует учащение пульса. При недомогании, сопровождаемым значительно повышенной температурой тела, даже одна небольшая чашечка кофе может вызвать тахикардию или даже боль в грудной клетке. Не нужно пить кофе при повышенной температуре тем людям, у кого наблюдаются перепады давления или в анамнезе есть какие-либо заболевания сердца.

В кофе содержатся особенные компоненты, которые вызывают выработку адреналина в организме. Эти компоненты раздражающим образом влияют на нервную систему человека, что может вызвать ухудшение самочувствия при уже присутствующей температуре. Кроме того, кофе является напитком бодрящим. Его употребление в период болезни грозит изнуряющей бессонницей или просто нестабильным сном. А ведь крепкий и продолжительный сон, спокойствие, расслабленность и отдых – это очень важные компоненты, которые помогают быстрее избавиться от температуры и выздороветь.

Многими любимый ароматный напиток из кофейных зерен является мочегонным средством. Кофе может повысить кислотность желудка, стимулировать процесс переваривания пищи. Из-за мочегонного действия в период болезни можно столкнуться с обезвоживанием организма, что вызовет еще большую слабость и ломоту в теле. Прием каких-либо лекарственных средств и без того раздражает слизистые пищевода, желудка и кишечника, влияет негативно на почки и печень. Дополнительное воздействие кофе может вызвать изжогу и боли на фоне простуды с температурой.

Почему кофе полезен при температуре и простуде

Несмотря на указанные вредные воздействия, напиток из кофейных зерен может и положительно сказаться на самочувствии, особенно на начальном этапе простуды. Натуральный и свежий кофе наделен от природы антибактериальным эффектом, он улучшает работоспособность иммунной системы. Потому чашка кофе при простуде может стать лекарством. Главное, чтоб напиток был действительно натуральным, правильно заваренным, не очень горячим. При температуре лучше пить кофе в первой половине дня и после еды, а не на голодный желудок и не перед сном.

Благодаря уже упомянутому мочегонному эффекту кофе помогает вывести из организма токсины и вредные вещества, которые могут провоцировать подъем температуры и общее недомогание. Однако после чашки кофе обязательно надо выпить хотя бы стакан теплой чистой воды. Это убережет от повышенной потери жидкости, предотвратит обезвоживание. В период простуды или гриппа питье вообще должно быть обильным и разнообразным, а кофе не должен доминировать среди иных напитков.

Разрешается пить кофе при температуре, которая не превышает отметку в 37,7 градусов. Многие люди нелегко переносят незначительно повышенную температуру тела, ведь появляется слабость, голова становится «дурной» и «мутной», мысли путаются, тянет в сон. От таких симптомов кофе может очень успешно помочь. Кроме того, кофе является неплохим антидепрессантом, он повышает настроение и позволяет оставаться в тонусе даже во время болезни. Однако выпивать стоит не более 2-х чашек ароматного напитка в день, если есть температура и общее недомогание.

Кофе воздействует согревающим образом, потому напиток в ряде случаев может помочь справиться с ознобом, вызванным поднимающейся температурой тела. Теплый или горячий кофе, особенно в сочетании с молоком, облегчает боль в горле.

Как эффективное лечебное средство кофе действует, если его комбинировать со следующими ингредиентами: