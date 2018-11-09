В Беларуси хотят отменить комиссию, которую взимают при продаже билетов на поезда через интернет. С соответствующей инициативой выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ предлагает убрать из перечня регулируемых услуг заказ и оформление билетов на поезда через интернет по банковским платежным карточкам. Это делается для того, чтобы стимулировать электронные продажи железнодорожных билетов и уменьшить затраты, связанны с работой билетных кассиров, поясняют в ведомстве.

Проект постановления с предлагаемыми изменениями размещен на сайте МАРТ. Сейчас он проходит этап общественного обсуждения. Если документ примут, БЖД отменит тариф за оформление билетов на поезда через интернет, в результате чего проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий подешевеет.