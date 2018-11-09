Минский центр: «Лишь каждый десятый наш клиент-призывник абсолютно здоров».

Наверное, сколько будет существовать обязательный призыв в армию, столько среди призывников будут встречаться те, кто пытается избежать военной службы. Справедливости ради отметим, что многие их них имеют для этого законные основания: от состояния здоровья до семейных обстоятельств.

До сих пор у этой категории потенциальных солдат все надежды были на призывную комиссию. Или на сомнительные, с точки зрения закона, связи в военкомате. С недавних пор у желающих получить военный билет, минуя срочную службу, появился новый шанс — в этом им помогают появившиеся недавно в Беларуси частные организации.

Олег Ракита, заместитель руководителя Центра помощи призывникам («Призывник Бай»), рассказал «Салідарнасці» об особенностях работы их проекта.

В списке непризывных заболеваний более двух тысяч позиций

По словам собеседника, клиенты центра могут получить несколько видов помощи. Во-первых, после изучения медицинских документов призывника ему помогут составить план дополнительного обследования, которое может выявить у него непризывное заболевание. Полный перечень заболеваний для определения категории годности граждан к военной службе, подготовленный Минобороны и Минздаравом, состоит из более чем двух тысяч позиций.

— Человеку без медицинского образования объективно сложно сориентироваться во всем этом и узнать, есть ли у него такое заболевание, — поясняет Олег Ракита.

Далее призывника записывают в медучреждения для тщательного обследования, по результатам которого работающий в центре врач, бывший сотрудник призывной комиссии, сделает заключение о том, есть ли у молодого человека непризывное заболевание.

После этого призывнику помогут подготовить пакет необходимых документов для визита в военкомат на призывную комиссию.

В центре подчеркивают, что только комиссия полномочна по итогам обследования принять решение о выдаче призывнику военного билета, отсрочки или направить его на прохождение службы.

В последнем случае клиенту центра гарантируют вернуть оплату услуг в полном объеме.

«Среди клиентов лишь 10% — абсолютно здоровы»

Олег Ракита привел следующую статистику: только около 10% их клиентов оказываются абсолютно здоровыми. Как правило, это спортсмены.

Более чем у 70% обратившихся в центр призывников обнаруживаются заболевания, которые позволяют им получить отсрочку или военный билет:

— Здоровье — достаточно динамичная вещь. Сегодня ты здоров, а завтра заболел. У нас был случай, когда во время дополнительного обследования у нашего клиента обнаружили рак на ранней стадии.

Сотрудник «Призывник Бай» рассказал, что нередко у молодых людей выявляются непризывные заболевания уже после прохождения комиссии в военкоматах.

— Наш юрист отслеживает ситуацию. А она такова, что в последнее время происходит много отмен решений районных призывных комиссий на стадии обжалования в областных комиссиях. Также появилась практика судебных обжалований решений комиссий, чего в Беларуси раньше вообще не было. И эта практика становиться повальной, особенно в этом году.

О проблемах правовой грамотности

Еще одним видом помощи призывникам, предлагаемой центром, является юридическая консультация. Ведь кроме медицинских показаний поводом для комиссования или отсрочки могут стать учеба, семейное положение и т.д.

По словам собеседника «Салідарнасці», около 80% их клиентов плохо информированы о своих правах и обязанностях, слабо представляют, какие могут быть основания для отсрочки, как грамотно аргументировать свой выезд за границу на учебу или работу:

— Они получают информацию на интернет-форумах или на ресурсах, которые наполняют любители, не имеющие юридического образования. Там много мнений, отсебятины и мало ссылок на первоисточники и законы.

Лишь около 5% клиентов хорошо информированы об основаниях для отсрочки от службы.

Кроме того, в центре могут проконсультировать, как себя вести в военкомате, что делать в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Как рассказал Олег Ракита, бывают и такие клиенты, которые просят направить вместе с ними в военкомат представителя центра, так как банально боятся идти туда одни из-за отношения к ним военкома и других членов призывной комиссии.

Недавно Олегу довелось представлять в суде уроженца Гродненской области, у которого возник конфликт с военкоматом.

Как на работу центра повлияло дело Коржича

Собеседник «Салідарнасці» признает, что в этом году у центра заметно выросло число клиентов. И не исключает, что на это, хоть и не напрямую, повлияло дело Коржича.

По мнению сотрудника центра, резонансная гибель солдата в Печах могла вызвать у их клиентов еще большую настороженность в вопросе качества работы призывных комиссий.

Олег Ракита рассказал об услышанном от юриста одного из областных военкоматов. Тот якобы утверждал, что в последнее время заметно выросло количество комиссований в период службы. В том числе из-за проблем с психикой. И это очень беспокоит военкоматы на фоне дела Коржича.

Вместе с тем, в центр продолжают поступать жалобы солдат срочной службы, которые заболели уже в армии. В некоторых случаях командование части реагирует на обращения этих военнослужащих, направляя их на обследование. Но есть и те, кто просто игнорирует подобные заявления.

Реакция властей

В начале лета телеканал ОНТ снял о центре «Призывник Бай» сюжет. По мнению Олега Ракиты, в нем участникам проекта попытались создать образ мошенников и взяточников.

Чуть позже о центре написала «Белорусская военная газета». У сюжетов ОНТ и газеты Минобороны оказалось много похожего. В обоих случаях авторы публикаций под видом потенциальных клиентов обращались в офис центра, при этом сотрудник телеканала использовал скрытую камеру. Далее авторы уже действовали открыто.

В обоих сюжетах акцентировалось внимание на том, что центр берет деньги за то, что призывники могут получить от комиссий в военкоматах абсолютно бесплатно. И там, и там об этом говорит Александр Шкиренко, замначальника Генштаба Вооруженных сил:

— Я считаю, что это просто обман граждан. Если брать призыв прошлого года, то медицинские комиссии прошло 12 тысяч человек. Из них только пять тысяч признаны годными. То есть эти граждане, не заплатив деньги, были бы все равно освобождены от армии.

Олег Ракита говорит, что их клиенты часто слышат во время обследования вопрос: вы к нам сами пришли или от «Призывника»? Также у него есть неподтвержденная информация о запрете членам призывных медкомиссиий сотрудничать с посторонними организациями, в том числе с их центром.

— По результатам майского призыва было много судебных жалоб, приостановлений решений призывных комиссий. И внезапно в июле был внесен законопроект об изменениях в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и т.д. И 1 сентября эти изменения вступили в силу, — рассказал заместитель руководителя Центра помощи призывникам.

В частности, поменялась практика выдачи разрешений военкома на постоянное проживание за границей. Теперь разрешение выдается на личное усмотрение военкома. По мнению Олега Ракиты, это могло стать реакцией на увеличение количества заявок на выдачу разрешений со стороны клиентов центра.