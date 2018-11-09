Утром 7 ноября, в среду, в ДТП на трассе М10 погиб житель Бобруйска. Он вышел из салона авто на дорогу, где его сбила ехавшая машина.

Из подробностей инцидента известно, что в райцентр из Украины возвращалась проживающая вместе пара. Во время движения между ними вспыхнула пьяная ссора, что очень не понравилось водителю. Он их высадил прямо на дороге.

Свой путь сожители продолжили пешком. Однако, находясь еще во владении зеленого змия, ошиблись направлением и направились не в Бобруйск, а в Пинск. Женщина шла по обочине.

Мужчина следовал по проезжей части, надеясь поймать попутку. Он был в темной одежде без световозврающих элементов. В итоге он угодил под автомобиль – микроавтобус «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 35-летний водитель.

От полученных травм 38-летний житель Бобруйска скончался на месте ДТП. В отношении водителя сбившего мужчину автомобиля возбуждено уголовное дело, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.