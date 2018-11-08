Во Франции открыли квартал белорусских жилых домов

В городе Вильрю 6 ноября состоялась церемония инаугурации жилого квартала, возведенного из деревянных домов, которые изготовил филиал «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги.

Об этом сообщает посольство Беларуси во Франции.

Квартал носит имя Жана Жилибера – выдающегося медика, ботаника и биолога, который родился в 1741 году в Лионе, а в конце 18 века жил в Гродно, где благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших ботанических садов.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко и мэр Вильрю Алан Казони в присутствии представителей французских компаний-подрядчиков и белорусских строителей торжественно открыли памятную доску в честь присвоения кварталу имени ученого.

Как рассказал Латушко, в белорусских домах буду проживать французские семьи. А сотрудничество между шкловским предприятием и французской Logibat может стать примером для других компаний.

Он подчеркнул, что в Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом. Их число планируется довести к концу 2019 года до 132, такая договоренность достигнута в Минске на V белорусско-французском бизнес-форуме 26 октября.

Латушко также отметил положительный результат экспорта белорусской продукции деревообработки: в 2017-м мебели, домов, других деревянных изделий поставлено во Францию на 16 млн долларов, а за 9 месяцев 2018-го – уже более чем на 17 млн.

Казони, в свою очередь, проинформировал, что данные дома соответствуют всем французским строительным нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80 процентов жителей Франции.

Мэр Вильрю также отметил эффективность и взаимовыгодность сотрудничества с белорусами.

В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку плитки ОАО «Керамин» для отделки домов, а также кухонь белорусского производства для установки в них.