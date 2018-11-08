Утром 8 ноября в Могилеве срочно вызвали на встречу координатора Белорусской христианской демократии Олега Аксенова и отказали в предоставлении помещения для проведения встречи жителей Могилева с сопредседателем БХД Виталием Рымашевским и депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой.

Встреча запланирована на эту субботу на 14:00, сообщает пресс-служба БХД.

Помещение было заказано в отеле “Могилев” за две недели, но сегодня было категорически отказано в предоставлении помещения.

“Я связываю это с резолюцией, которая была принята вчера. Хочу сказать белорусским властям: для того, чтобы не было таких резолюций, надо прекратить репрессии в нашей стране, которые лишают будущего Беларусь. БХД была автором этого текста, и наши партнеры со всей Европы единодушно поддержали его, потому что то, что делается в Беларуси известно всем.

Несмотря ни на что, будем продолжать доносить правду о той ситуации, которая сложилась в нашей стране. Белорусские власти поступают просто позорно, отказывая в помещении даже назначенному депутату Палаты представителей. Это просто трусость и безмозглость – два в одном”, – отметил Виталий Рымашевский.

Встреча все равно состоится. 14:00, вход в отель “Могилев”. 10 ноября, суббота. Сейчас идет поиск другого помещения для встречи.