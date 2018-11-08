Около станции метро «Немига» установят «умную» остановку.

Остановка будет состоять из трех стенок. Там будет установлен сенсорный экран, с помощью которого можно будет узнать сведения о городе, посмотреть маршруты, карту, стоимость проезда в общественном транспорте, а также система поможет пользователю построить оптимальный маршрут и найти адреса кафе, ресторанов и достопримечательностей.

Помимо всего прочего остановочный павильон будет оснащен кнопками экстренного вызова спецслужб, платежным терминалом, видеокамерами, USB-зарядным для смартфонов, бесплатным Wi-Fi и табличкой, которая сигнализирует водителю о наличии инвалида на остановке.

Открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки пройдет в декабре 7-го числа. Победитель получил от администрации необходимые разрешения для данного вида деятельности.