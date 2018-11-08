В Гродно похоронили известного белорусского бизнесмена Валерия Башманова, который в свое время входил в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

До 2009 года Валерий Башманов был одним из крупнейших бизнесменов Беларуси. Он со своим партнером основал компанию «ЛБР-Агромаркет» и создал в России крупнейшую федеральную сеть по продвижению белорусской сельхозтехники, Сеть имела свои филиалы в 24 регионах РФ и была довольно успешной до тех пор, пока не грянул кризис. К тому времени Валерий Башманов выпустил облигационный займ, который из-за кризиса не смог погасить.

Валерий Башманов умер в Варшаве, после длительной борьбы с тяжелейшей болезнью – раком. Ему было всего 47 лет. У него остался сын.

Проводить Валерия Башманова в последний путь пришли более 100 его коллег со всей Беларуси и из России.

“Можно много чего слышать, но на самом деле он был мозгом и креативом во многих проектах. Не имея специального сельскохозяйственного образования, он отлично владел всеми агрономическими и инженерными знаниями, умел использовать передовые технологии Европы и США для условий России. Отличные математические навыки позволили ему вместе со своим партнером создать на самом деле в хорошем смысле слова «умную» компанию, которая переборола кризисные 1998, 2008 и 2014 годы. Оба выпускники РТИ (г. Минск). С 2014 года он вышел с бизнеса и сосредоточился на европейских проектах”, – рассказал “Ежедневнику” коллега бизнесмена.