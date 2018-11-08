Граждане стран Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года смогут беспошлинно ввозить на единую таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро, и вес которых не превышает 25 кг. Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии опубликовано в базе данных официальных документов на сайте ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

Ранее такие лимиты планировалось ввести постепенно к 1 января 2021 года. Сейчас норма беспошлинного ввоза составляет 1500 евро и 50 кг. При этом в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны – участники союза имеют право лишь ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

Данное решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.