В Астане завершилось совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

“Рассмотрение вопросов повестки дня завершено”, – сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдарахманов, закрывая заседание.

Он поздравил партнёров из Киргизии в связи с переходом к этой республике председательства в ОДКБ.

“Хотел бы поздравить наших киргизских друзей с переходом Кыргызской республике председательства в ОДКБ. В этой связи у нас есть церемония передачи жезлов новым председателям СМИД, СМО и КССБ”, – сказал глава МИД Казахстана.

В свою очередь министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков поздравил и поблагодарил казахстанскую сторону “за успешное председательствование в ОДКБ”. “Со своей стороны киргизская сторона приложит максимальные усилия по дальнейшему продвижению и наращиванию нашего плодотворного взаимодействия в рамках Организации и повышения её международного авторитета в рамках нашего председательства”, – сказал министр.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.