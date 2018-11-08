Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс мира – 2018».

Международный конкурс «Мисс мира-2018» будет проходить в Китае. Мария Василевич, которая завоевала титул в национальном конкурсе «Мисс Беларусь 2018», отправиться в город Санья уже 7 ноября.

Как говорит сама красавица, участие в таких мероприятиях – кропотливая работа. Ведь много сил в подготовку вкладывает не только сама девушка, но и целая команда специалистов.

Мария Василевич отметила:

«Я думаю, что и на самом конкурсе нужно рассчитывать на то, чтобы выкладываться каждый день на сто процентов, не жалеть себя, потому что такой шанс предоставляется один раз в жизни. Буду стараться представить Беларусь достойно»

Представительницы 117 государств со всего мира будут состязаться в конкурсе «Мисс Беларусь 2018».

Имя победительницы будет названо 8 декабря.