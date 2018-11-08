Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли итальянской “Роме” 1:2 в домашнем поединке Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.

Две недели назад в Риме москвичи проиграли с крупным счетом 0:3 и на своем поле очень хотели взять реванш, но этого не произошло – уже на 4-й минуте игры гости вышли вперед после удара Константиноса Маноласа. Эта неудача не сломила хозяев, и они сумели организовать контригру, но до перерыва отыграться не удалось. Зато через 5 минут после возобновления игры исландский легионер армейцев Арнор Сигурдссон восстановил равновесие в счете, а еще через 5 минут его соотечественник Хордур Магнуссон был удален с поля. Вскоре после этого римляне воспользовались численным превосходством, и Лоренцо Пеллегрини забил победный гол. В другом матче 4-го тура в группе G чешская “Виктория” в Пльзени принимала испанский “Реал” из Мадрида и уступила с крупным счетом 0:5. Турнирное положение после 4 туров: “Реал” – 9 очков, “Рома” – 9, ЦСКА – 4, “Виктория” – 1.

В квартете Е немецкая “Бавария” в Мюнхене обыграла греческий АЕК из Афин – 2:0. В Лиссабоне португальская “Бенфика” и голландский “Аякс” из Амстердама разошлись миром -1:1. Турнирное положение: “Бавария” – 10, “Аякс” – 8, “Бенфика” – 4, АЕК – 0.

Донецкий “Шахтер”, выступающий в группе F, играл в гостях у английского “Манчестер Сити” и потерпел разгромное поражение 0:6. Французский “Лион” на своем поле сыграл вничью с немецким “Хоффенхаймом” – 2:2. Турнирное положение: “Манчестер Сити” – 9, “Лион” – 6, “Хоффенхайм” – 3, “Шахтер” – 2.

В группе Н испанская “Валенсия” на своем поле переиграла швейцарский “Янг Бойз” из Берна 3:1. В поединке главных фаворитов в Турине итальянский “Ювентус” не удержал победу над английским “Манчестер Юнайтед”, уступив 1:2. Турнирное положение: “Ювентус” – 9, “Манчестер Юнайтед” – 7, “Валенсия” – 5, “Янг Бойз” – 1.

Результаты встреч в остальных группах:

А – “Атлетико” (Мадрид, Испания) – “Боруссия” (Дортмунд, Германия) – 2:0, “Монако” – “Брюгге” (Бельгия) – 0:4. Турнирное положение: “Боруссия” – 9, “Атлетико” – 9, “Брюгге” – 4, “Монако” – 1.

В – “Интер” (Милан, Италия) – “Барселона” (Испания) – 1:1, “Тоттенхэм” (Лондон, Англия) – ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) – 2:1. Турнирное положение: “Барселона” – 10, “Интер” – 7, “Тоттенхэм” – 4, ПСВ – 1.

С – “Наполи” (Италия) – “Пари Сен-Жермен” (Франция) – 1:1, “Црвена Звезда” (Белград, Сербия) – “Ливерпуль” (Англия) – 2:0. Турнирное положение:”Наполи” – 6, “Ливерпуль” – 6, “Пари Сен-Жермен” – 5, “Црвена Звезда” – 4.

D – “Порту” (Португалия) – “Локомотив” (Москва, Россия) – 4:1, “Шальке” (Гельзенкирхен, Германия) – “Галатасарай” (Стамбул, Турция) – 2:0 Турнирное положение: “Порту” – 10, “Шальке” – 8, “Галатасарай” – 4, “Локомотив” – 0.

Поединки 5-го тура группового этапа чемпионской Лиги состоятся 27 и 28 ноября.