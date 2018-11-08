Совет директоров компании Tesla нашел замену Илону Маску, покинувшему пост главы компании.

Новым главой совета директоров станет Робин Денхолм, которая занимала должность независимого директора и возглавляла аудиторский комитет Tesla, сообщает пресс-служба компании.

Денхолм также является финансовым директором крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии – компании Telstra Corp Ltd.

Илона Маска отстранили от руководства Tesla в октябре. До этого Маск написал, что хочет выкупить акции Tesla по 420 долларов за единицу: якобы выкуп профинансирует суверенный фонд Саудовской Аравии. По мнению Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), эти заявления привели к сбоям на бирже и повредили инвесторам. Минюст США начал расследование.

В итоге SEC обвинила Маска в мошенничестве на рынке ценных бумаг. Часть акционеров Tesla хотела сместить его с должности председателя совета директоров компании. В итоге Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста и выплатит вместе с компанией по 20 миллионов долларов штрафа.

Позже американский суд подтвердил мировое соглашение между SEC и компанией Tesla. Согласно этому решению, основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск не сможет занимать пост главы совета директоров компании в течение трех лет.