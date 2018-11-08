Международный фонд Charities Aid Foundation опубликовал результаты рейтинга благотворительности World Giving Index-2018. Беларусь в рейтинге заняла 121-е место.

В 2017 году Беларусь в World Giving Index была на 117 месте, а в 2016 году – на 100-ой позиции. В 2014 году беларусь в данном рейтинге была на 84-м месте.

Индекс, как и ранее, состоит из трех субиндексов, которые определяют, сколько людей в каждом государстве тратили средства на благотворительность, помогали незнакомцам и занимались волонтерством.

По данным составителей индекса, в Беларуси 21% жителей за прошедший год жертвовали деньги на благотворительность. И по данному показателю страна заняла 88-ю позицию. Помогал незнакомцам 31% наших граждан, что привело страну на 137-ю строчку рейтинга, а тратили время на волонтерство 19% белорусов, в результате чего у страны 74-я позиция по данному параметру.

По данным исследователей Charities Aid Foundation, в Беларуси в 2017 году жертвовали деньги 20% населения страны и по этому показателю Беларусь занимала 91-е место. При этом лишь 27% оказывали помощь незнакомцам, но это привело на 134-е место. Также 20% белорусов занимались волонтерством и по данному показателю у Беларуси была самая лучшая, 65-я позиция.

В World Giving Index 2016 по волонтерству Беларусь занимала 59 место. На поприще пожертвования денег наши соотечественники «выкупили» 80-ю строчку. А вот в деле помощи незнакомцам белорусы проявили себя совсем слабо и оказались на 127 позиции.

Лидером рейтинга в текущем году стала Индонезия. За ней следуют Австралия и Новая Зеландия. США и Ирландия оказались на 4-м и 5-м местах соответственно.

Лучшая позиция у стран-соседей Беларуси в рейтинге – 81-я. Ее занимает Украина. У России – 110-е место, у Польши – 112. А вот Латвия и Литва оказались близки к аутсайдерам World Giving Index, заняв 17-ю и 138-ю строчку.

Последнее 144-е место индекса – у Йемена.