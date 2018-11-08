Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о принуждении к выполнению обязательств и вымогательстве, возбужденного в отношении одного из бывших участников преступной организации. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Согласно материалам дела, в 2015 году уроженец Пинска, работая на строительном объекте в Гомеле, одолжил знакомому предпринимателю сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов США. По устной договоренности должник обязался вернуть деньги с процентами не позднее чем через год. Однако в указанный срок предприниматель, ссылаясь на неблагополучное финансовое положение, долг не вернул.

Спустя время кредитор завершил трудовую деятельность в Гомеле и вернулся в Пинск. В августе 2018 года по совету приятеля обратился за помощью по возврату долга к ранее незнакомому 41-летнему гомельчанину.

Вскоре «коллектор» навестил предпринимателя по месту жительства, представился членом вооруженной преступной банды Морозова, действовавшей в области в прошлом, и под угрозой применения физического насилия к должнику, его близким и уничтожения имущества потребовал передать ему в последующем 15 тысяч долларов США.

На следующий вечер они встретились на площади Восстания в Гомеле. Для придания большей убедительности своим угрозам бывший участник преступной организации принес на встречу экземпляр приговора Верховного Суда Республики Беларусь 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев», а также пистолет. Злоумышленник стал требовать денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США для поддержания в местах заключения осужденных членов банды. В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий мужчина был своевременно задержан и заключен под стражу.

Согласно заключению эксперта пистолет, воспринятый потерпевшим как огнестрельное боевое оружие, является пневматическим газобаллонным пистолетом.

Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, участие в преступной организации, мошенничество, вымогательство. В 2015 году был освобожден по отбытию срока наказания.

– На основании собранных по делу доказательств, следствием жителю Гомеля предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 384 (принуждение к выполнению обязательств) и ч. 2 ст. 208 (вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения, с целью получения имущественной выгоды в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, – сообщила Progomel.by официальный представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Расследование проведено в короткие сроки. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.