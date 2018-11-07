Управление по контролю за продуктами и лекарства (FDA) одобрила новый опиоид, который в 1000 раз эффективнее морфина и в 10 раз сильнее фентанила. Новинка станет быстродействующей альтернативой IV обезболивающим, используемым в больницах.

Обезболивающий препарат Dsuvia будет ограничен в использовании. Он будет доступен лишь в медицинских учреждениях, таких как: больницы, хирургические центры и отделения неотложной помощи. Однако критики обеспокоены тем, что опиоид лишь усилит опиоидную эпидемию.

В пятницу, 3 ноября, Администрация по борьбе с наркотиками опубликовала отчет о том, что лекарства, которые продают по рецепту, вызывают большее число случае передозировки среди любых запрещенных наркотиков с 2001 года.

Сенатор-демократ Эд Марки из Массачусетса в прошлом месяце призвал FDA не одобрять Dsuvia, заявив, что «опиоид, который в тысячу раз сильнее, чем морфин, будет в тысячу раз интересен для злоупотребления и в тысячу раз больше шансов убить».

На это Комиссар FDA Скотт Готлиб сказал, что для такого сильного средства будут жестокие ограничения.

Готлиб сказал, что Dsuvia не будет доступна в розничных аптеках или для домашнего использования. Лекарство, которое поставляется в одноразовой упаковке, также не должно использоваться чаще чем через 72 часа.

Препарат выглядит, как таблетка, которая может растворяться под языком. Побочные эффекты мощного препарата включают сильную усталость, проблемы с дыханием, кома и смерть.

Готтлиб сказал, что военное использование препарата было «тщательно рассмотрено в этом случае», поскольку FDA хочет «убедиться, что наши солдаты имеют доступ к средствам лечения, которые отвечают уникальным потребностям на поле битвы».

Напомним, что частота злоупотребления опиоидами среди беременных женщин в США увеличилась более чем в четыре раза за 15-летний период, заканчивающийся в 2014 году. А в администрации президента США Дональда Трампа подготовили новый план по борьбе с опиоидным кризисом в стране, который предусматривает введение смертной казни для некоторых наркоторговцев.