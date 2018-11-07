Сухо и до +13°С: погода в Беларуси в выходной 7 ноября

Существенных осадков на территории республики не ждут, только в ночные и утренние часы в некоторых районах страны возможен слабый туман.

В среду 7 ноября осадков не ожидается, а воздух прогреется до +13°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

“7 ноября погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления”, – рассказали синоптики.

По данным специалистов Белгидрометцентра, в нерабочую среду будет облачно с прояснениями. Существенных осадков на территории республики не ждут, только в ночные и утренние часы в некоторых районах страны возможен слабый туман. Ветер будет умеренным.

На востоке страны грядут слабые ночные заморозки: температура воздуха опустится до -1°С (но до +7°С по западу Беларуси). Во второй половине дня воздух прогреется максимально до +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

До конца недели серьезного похолодания в Беларуси не ждут. В четверг и пятницу – 8 и 9 ноября – существенных осадков не будет, небольшой дождь может пройти лишь в последний рабочий день в отдельных районах на северо-западе. Будет в среднем от -3°С до +6°С ночью и около +4..+10°С в дневные часы.