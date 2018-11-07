С Ольшанки увезли ларёк с пиротехникой

До недавних пор вся Ольшанка буквально сотрясалась от взрывов. Как оказалось, все это было из-за ларька с пиротехникой, который не так давно появился в 100 метрах от школы рядом с продуктовым магазином. Взрывы со всех сторон нового гродненского микрорайона не прекращались ни днем, ни ночью.

Местные жители уже вызывали наряд милиции, звонили на субботнюю горячую линию в администрацию Октябрьского района Гродно, в горисполком, собирали подписи и выступали с предложением обозначить проблему на классном часу в школе, на территории которой учащиеся взрывают петарды и бросают друг в друга. Власти обещали разобраться. После звонка в дежурную часть ОВД к одной из жительниц приходила инспектор, составила протокол и тоже обнадежила, что проблему решат.

И решили. Теперь тихо. Ларек с пиротехникой сегодня увезли в неизвестном направлении, сообщает newgrodno.by.