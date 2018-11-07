Осенний сезон. Кто и чем торгует на ярмарках Минщины

Осенний ярмарочный сезон на Минщине продолжается. Кто не успел в сентябре, тот может еще сейчас запастись свежей плодоовощной продукцией. К тому же цены аграрии устанавливают более чем демократичные, а часто и в разы ниже, чем в магазинах.

На своеобразных народных праздниках урожая можно купить не только овощи и фрукты, но и мед, кулинарные и кондитерские изделия, живую рыбу, а также молочную и мясную продукцию. Бойкая торговля разворачивается под песни и музыку творческих коллективов. Кроме еды на импровизированных рынках реализовываются работы мастеров-ремесленников, товары фермерских садоводческих хозяйств.

— Осенние региональные ярмарки эффективно прошли в Борисове, Слуцке, Молодечно, Солигорске, Несвиже, Вилейке, Жодино, — рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Елена Чеботарь. — На таких мероприятиях продукцию представляют сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства. В ярмарках участвуют предприятия торговли и общественного питания всех форм собственности, перерабатывающих отраслей, бытового обслуживания населения и лесного хозяйства.

На сезонные сельскохозяйственные распродажи выращенное на собственных приусадебных участках привозят и обычные граждане. Розничный товарооборот региональных ярмарок уже составил 416,9 тыс. рублей. На них торговали более 580 участников, в том числе около 360 физических лиц.

— Реализовано 177,09 тонны плодоовощной продукции, 12,72 тонны продукции мясоперерабатывающей отрасли, 3,61 тонны рыбной продукции и другие товары, — отмечает Елена Витальевна.

Широкий ассортимент товаров от производителей Минщины популярен у жителей столицы. Продукцию сельскохозяйственных и торговых организаций, предприятий потребительской кооперации, мясо-молочной и хлебопекарной промышленности области с удовольствием раскупили на масштабной ярмарке в Минске, организованной на площадке у спорткомплекса «Чижовка-Арена».

В сентябре — октябре также проведены 92 районные ярмарки выходного дня. Их розничный товарооборот составил 1066,2 тыс. рублей.

— Количество участников-продавцов на этих ярмарках превысило 2600, из которых 1456 — физические лица. Реализовано 577,3 тонны плодоовощной продукции, 69,3 тонны продукции мясоперерабатывающей отрасли, 41,6 тонны рыбной продукции, — подытоживает Елена Чеботарь.

Чтобы витаминную провизию без проблем могли приобрести ветераны Великой Отечественной войны или одинокие пожилые граждане, для них на ярмарках организована специальная доставка приобретенных товаров на дом. Такую же помощь оказывают и одиноким инвалидам I и II группы.