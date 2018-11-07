Посетители вегетарианского кафе в Таиланде пожаловались на мясо в блюдах. Полиция выяснила, что это была человеческая плоть. Об этом сообщает Newsweek.

Жалоба о том, что вегетарианский ресторан использует мясо и не уведомляет об этом посетителей, была передана властям Бангкока. Полиция начала расследование и обнаружила, что ингредиенты в блюде — останки пропавшего 61-летнего мужчины.

Оказалось, что он посещал этот ресторан перед тем, как его объявили пропавшим. Кухня заведения была забрызгана кровью. Прасит Инпатом (Prasit Inpathom) в последний раз был замечен в ресторане 21 октября. Местные СМИ сообщали, что он вступил в конфликт с владельцем ресторана, который перерос в драку. В результате посетитель был убит, а владелец решил избавиться от него, рассортировав останки тела по блюдам, и собирался таким способом избежать обнаружения.

По данным полиции, подозреваемый в убийстве скрылся и находится на свободе.

В декабре 2017 года приобрела популярность новость об открывшемся в Японии ресторане для каннибалов «Съедобный брат». Многие издания сообщали, что в заведении за сумму от ста до тысячи евро можно попробовать человечье мясо. Позднее оказалось, что источником стал сатирический журнал La Voz Popular, который не в первый раз пустил подобную утку: в 2016 году в шутку он же сообщил об открытии такого же заведения в Испании.