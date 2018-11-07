Миллиардер, фонд которого последние семь лет работал над технологией нового туалета, пошутил, что не думал, что будет так много знать о фекалиях

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс презентовал новую разработку биотуалета, для которого не нужна вода, с банкой фекалий на сцене. Об этом сообщает BBC.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс за последние семь лет потратил на разработку больше $200 млн.

“Должен признаться, что десять лет назад я даже не представлял, что буду так много знать о фекалиях. И конечно, я бы никогда не подумал, что Мелинда будет просить меня перестать говорить о туалетах и фекалиях за обеденным столом”, – пошутил Гейтс.

Технология, которую представил миллиардер, подразумевает отделение жидкой и твердой частей отходов и их обеззараживание. Система не нуждается в воде, которая есть в очистительных сооружениях всех развитых городов, но с которой возникают проблемы во многих неблагополучных странах.

Билл Гейтс уже вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию “идеальной коровы”, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.