Министерство здоровья Польши планирует разработать законопроект, запрещающий въезд в страну невакцинированным гражданам третьих стран. Причиной инициативы стало распространение кори, которую могли завезти с востока.

Тем не менее, отметил министр Лукаш Шумовский, риска эпидемии нет, поскольку вакцинация более 95% польских граждан защищает страну от эпидемии, передает Rzeczpospolita.

Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас отметил, что “своей” кори в Польше давно нет. По его словам, иностранцы, долгое время находящиеся в стране, особенно работающие с детьми, должны быть вакцинированы.