Министерство труда и социальной защиты Беларуси опубликовало перечень документов и порядок действий, необходимых для подтверждения гражданами Беларуси, работающими или получающими образование на дневной форме обучения за границей, того, что они не являются «тунеядцами».

Этим категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие их трудовую деятельность или обучение.

Для работающих за границей такими документами могут быть копия трудового договора (контракта), свидетельства, разрешения или лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность.

Для обучающихся в дневной форме получения образования за границей необходимы справка из учреждения образования, копия договора на оказание образовательных услуг или иных документов, подтверждающих обучение.

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык. При этом перевод должен быть официально заверен организацией, имеющей право подтверждать правильности перевода документа.

Информацию можно предоставлять по электронной почте, обычной почтой или при личном обращении.

Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 года. В связи с этим документы, подтверждающие занятость, необходимо предоставить до 21 января, затем – до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября и до 21 января.