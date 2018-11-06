Ужасное происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, в Калинковичах. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома, выпал годовалый ребенок.

По информации региональных СМИ, малыш в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы. Врачи диагностировали у ребенка многочисленные переломы.

Было установлено, что годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа дома, расположенного на улице Шкуркова. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства трагедии.

Случившееся тем более удивляет, что на улице – ноябрь, достаточно холодно для распахнутых окон и даже форточек. Тем не менее, малыш выпал с окна и был серьезно травмирован. Милиции предстоит разобраться, почему это произошло.