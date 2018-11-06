В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай заболевания корью, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает БЕЛТА.

В 25% случаев заболели дети. 74% заболевших были не привиты или привиты не полностью (имели только одну прививку).

Корь регистрировалась в тот или иной период времени во всех регионах страны. В основном это были завозные случаи: корь привозили из европейских стран, России, Египта. В числе пациентов также оказались люди, контактировавшие с заболевшими.

В республике благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу среди населения. Минздрав проводит постоянный контроль заболеваемости корью. При необходимости дополнительно вакцинируются те люди, которые находились в контакте с заболевшими. Ситуация находится под контролем, подчеркнула Инна Карабан.

Комментируя возможный запрет со стороны Польши на въезд на территорию страны невакцинированных иностранцев, представитель Минздрава отметила, что по международным медико-санитарным правилам, корь не является той инфекцией, в связи с которой необходимо применять такие ограничительные меры. Вместе с тем каждая страна вправе принимать те меры, которые она считает нужным, чтобы обезопасить своих граждан. Если будет принято соответствующее решение, для белорусских граждан, планирующих выезжать в Польшу, это будет дополнительным стимулом пройти вакцинацию. Тем самым не подвергать себя риску заражения, а также не стать источником инфекции для других людей.

В соседних с Беларусью странах наблюдается очень высокий рост заболеваемости корью. По сведениям Европейского регионального бюро ВОЗ, на 17 октября в регионе зарегистрировано более 60 тыс. случаев кори. По опубликованным данным, в регионе умерли от осложнений 37 человек. Большинство случаев кори зарегистрировано в Сербии, Греции, Италии, Франции, Румынии, Грузии, Украине, России.