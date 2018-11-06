Ученые: Озоновый слой восстановится полностью к 2060 году, если мы снова не уничтожим его.

Учёные измерили скорость восстановления озонового слоя — не более 3% за 10 лет. Восстановление озонового слоя началось благодаря Монреальскому протоколу, который ограничивает выброс вредных веществ в атмосферу. Он был подписан 16 сентября 1987 года. Если человечество снова не навредит своей планете, то 2060 году озоновый слой будет полностью восстановлен. Причём над Северным полушарием озоновый слой восстановится на 30 лет раньше. Дольше всего озоновый слой будет восстанавливаться над полюсами.