Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Как подчеркнул глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год – не исключение. “Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления”, – считает президент. Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

Организованная по требованию президента понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие вопросы. Поскольку решение принимались на государственном уровне, то делалось все достаточно быстро. В апреле было принято решение восстановить мост за предельно короткое время. Александр Лукашенко с гордостью отметил, что эта непростая задача выполнена. “Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт”, – подчеркнул президент.

“Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все”, – сказал он.