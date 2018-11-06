Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп “обязательно встретятся” в Париже, но эта встреча не будет полноценной, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

“Действительно, обстоятельства немного изменились, – цитирует представителя Кремля РИА “Новости”. – Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию [окончания] Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам”.

Именно поэтому принято решение о том, что Путин и Трамп переговорят в Париже “на ногах” и условятся о полноформатной встрече в будущем, пояснил Песков.

В то же время время “Коммерсант” сообщил со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, что полноценная встреча лидеров РФ и США в Париже сорвалась из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, который воспротивился проведению российско-американского саммита во время памятных мероприятий.

“Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не “затмили” подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи, – рассказал собеседник издания. – Буквально так это и было сформулировано”.

Песков отказался комментировать информацию о том, что полноформатные переговоры Путина и Трампа в Париже были отменены по просьбе Макрона. “Действительно, пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, но “на ногах” так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить”, – цитирует РИА “Новости” представителя Кремля.

В свою очередь дипломатический источник “Интерфакса” подтвердил во вторник, что полноформатная встреча Путина и Трампа не состоится из-за опасений Елисейского дворца, что она может затмить другие мероприятия, намеченные на 11 ноября.

“Европа не получила шанс на скорейшее прояснение своего будущего по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД] из-за опасений президента Франции Эмманюэля Макрона, что американо-российский саммит затмит другие мероприятия в Париже”, – сказал собеседник агентства. “Действительно, “затмит” – слово, которого опасались в Елисейским дворце”, – отметил источник.

Вечером 5 ноября Трамп заявил журналистам во время своего визита на авиабазу “Эндрюс”, что он “не уверен” в том, что встретится с Путиным в Париже, но не исключил такую встречу во время саммита “большой двадцатки” в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. При этом Трамп добавил, что предвидит еще “много встреч” с Путиным, отмечает NEWSru Israel.

О договоренности насчет встречи Путина и Трампа в Париже 11 ноября объявил 23 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако 31 октября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что встреча Путина и Трампа в Париже будет, “скорее всего, короткая”. При этом, по его словам, американская администрация исходит из того, что президенты РФ и США смогут встретиться в ближайшее время где-то еще.

Песков ранее также заявлял, что главная цель встречи президентов – “сверка часов” по актуальным проблемам, много вопросов, связанных со стратегической стабильностью, особенно в контексте намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял журналистам, что на встрече в Париже 11 ноября президенты России и США поднимут тему ДРСМД. 20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Москва, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ и Китаем в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.