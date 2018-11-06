Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах – ни в горячих, ни в замороженных. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает БЕЛТА.

“Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах – ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории”, – подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер: “Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям”.

Александр Лукашенко также упомянул, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. “Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств”, – заметил президент.