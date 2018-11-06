Тарифы повышаться должны не потому, что нужны деньги, и не потому, что выросли зарплаты, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, выступая на КЭФ-2018.

Колтович подчеркнул, что политика содействия конкуренции и демонополизации рынков должна стать приоритетным направлением для нашей страны.

«Сегодня наша главная задача — развитие конкуренции через регулирование естественных монополий, регулирование деятельности доминантов, госзакупок и потребительского рынка», — сказал министр.

В частности, заявил Колтович, пересмотр тарифов должен быть значительно упорядочен.

«У большинства монополий нет системы раздельного учета — поэтому нет понятного и прозрачного образования тарифов», — признал он.

В итоге МАРТ внес предложение прописать в Законе «О естественных монополиях» то, что МАРТ будет определять порядок раскрытия монополиями информации о результатах своей деятельности. Кроме того, закрепляются полномочия министерства на установление порядка принятия решений об установлении тарифов естественных монополий. Также планируется ввести институт публичных слушаний при изменении тарифов естественных монополий.

Министр рассказал, что за два года работы министерства в более чем 800 нормативных актов уже внесли изменения, в том числе о госзакупках, о защите прав потребителей, уже согласованы изменения в закон о госмонополиях.