Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию в 2020 году. Об этом сообщила на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме директор Департамента по присоединению новых стран Секретариата ВТО Майка Ошикава.

По ее словам, Беларусь ориентировочно обозначила 2020 год как срок вступления в ВТО. Это можно расценивать как сигнал членам ВТО, что Беларусь настроена серьезно.

Майка Ошикава высоко оценила профессионализм нынешней команды переговорщиков с белорусской стороны. Она констатировала, что уже 25 лет Беларусь находится в процессе присоединения к ВТО. Обычно у других стран этот процесс занимал немногим более 10 лет. Но за 2-3 последних года, по ее мнению, в этом вопросе Беларусь достигла определенного успеха. Так что в ВТО надеются на результативное завершение процесса.

Майка Ошикава добавила, что событийным поводом приветствовать Беларусь в рядах ВТО может стать встреча министров Всемирной торговой организации, которая пройдет в июне 2020 года в Казахстане.

Первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко сообщил на KEF-2018, что Беларусь рассчитывает к первому кварталу 2019 года завершить переговоры со всеми оставшимися странами-членами ВТО, кроме США. И к осени будущего года, по его словам, белорусская сторона уже полностью пройдет свой путь подготовки к вступлению в ВТО.

Беларусь выступает за сохранение и укрепление Всемирной торговой организации.

«Я не знаю, спасем ли мы ВТО своим вступлением в эту Организацию, но мы твердо стоим на этом пути. Вы знаете, что в начале 2016 года у нас состоялось подробное обсуждение этого вопроса на совещании у президента Беларуси. По итогам, за два года мы прошли намного больше, чем за 23 предыдущих лет», – сказал Андрей Евдоченко.

«У нас осталось семь «трудных» стран и, конечно, Европейский союз, как единый блок. Мы надеемся, что к первому кварталу 2019 года мы сумеем завершить переговоры со всеми партнерами, кроме, наверное, США. И есть все предпосылки, чтобы осенью следующего года мы прошли нашу часть пути», – отметил первый замминистра.

Беларусь восстанавливает товарооборт

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко также в ходе обсуждения глобальных рисков и современных торговых конфликтов отметил, что Беларусь только в конце 2016 года начала прирастать по внешнеторговому обороту и восстанавливать прежние объемы.

Он напомнил, что пика торговли Беларусь достигла в 2012 году, когда объем товарооборота составил $92,5 млрд.

«После этого мы четыре года падали, и наш объем торговли сократился на 45%, а белорусский экспорт упал на 49%. И вот только в конце 16-го года благодаря восстановлению мировой экономики, благодаря налаживанию торговых потоков мы только-только начали прирастать. И в 2017 году мы прибавили 24%, а за 9 месяцев 2018 года у нас плюс 18,2% в экспорте товаров. Мы прошли очень короткую дистанцию восстановления, в этот период было бы, конечно, очень нежелательно снижать эту динамику. Нам еще необходимо добрать почти $30 млрд до уровня 2012 года», – сказал Андрей Евдоченко.