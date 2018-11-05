Правительство Беларуси будет работать над декриминализацией экономических рисков, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на Кастрычніцкім эканамічным форуме (KEF-2018), передает БЕЛТА.

“В ближайшее время, я надеюсь, мы поставим точку в решении вопроса об отмене указа №488 (указ о лжепредпринимательстве. – Прим. БЕЛТА). После этого мы выйдем на обсуждение проблемы – если удастся ее решить, это самым фундаментальным образом изменит в положительную сторону инвестклимат Беларуси, даст реальный зеленый свет масштабному притоку капиталу. Речь идет о декриминализации экономических преступлений”, – отметил Александр Турчин.

По мнению первого вице-премьера, экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться не менее, а то и более действенными, чем силовые. “Это решение столь фундаментально, что, конечно, потребует глубокой проработки и дискуссии. Окончательное решение, естественно, остается за главой государства”, – добавил он.