Почему обветриваются губы и что с этим делать

Кожа на губах очень чувствительная, она легко повреждается. Многие люди регулярно сталкиваются с проблемой, когда губы обветриваются и пересыхают, при этом происходит подобное даже в стенах дома или в благоприятных погодных условиях. Из-за чего кожа на губах так быстро пересыхает, обветривается, трескается? Как справиться с подобным состоянием?

Причины обветренных и сухих губ

Недостаток нужных витаминов. Чаще всего тонкая и нежная кожа на губах страдает, когда в организме не хватает определенных питательных веществ: витаминов из группы B, а также A, E. Особенно сильно авитаминоз может заявлять о себе в межсезонье.

Неправильное дыхание. Когда человек в силу каких-либо обстоятельств дышит ртом, это негативно сказывается на состоянии губ. Они быстро сохнут и обветриваются даже в ситуации нормальных климатических условий, когда нет сильного ветра или осадков. Такая пагубная привычка как курение тоже воздействует на кожу губ не лучшим образом.

Дурные привычки. Многие люди неосознанно кусают или облизывают губы. Подобные действия ведут к травматизации кожных покровов. В подобной ситуации губы могут не только обветриваться и сохнуть, но и трескаться, воспаляться. Особенно критично подобное поведение в холодную и ветреную погоду.

Вкусовые предпочтения. Привычка употреблять регулярно очень острые или соленые блюда отражается отрицательным образом на губах. Соль и специи раздражают кожу, вызывают ощущение жжения, пересушивают губы. Еще одним раздражителем являются кислые продукты, например, чрезмерное употребление апельсинов или зеленых сортов яблок может привести к воспалению кожи на губах.

Недостаток воды. Одним из ключевых показателей недостатка воды в организме выступает сухость кожных покровов. Дополнительно может возникнуть шелушение. Тонкая кожа губ особенно чувствительна, она моментально реагирует на нехватку воды.

Определенные заболевания. Аллергия, простуда, герпес, какие-либо кожные патологии могут вызывать сухость губ. Заподозрить некое болезненное воздействие можно и в том случае, если в уголках рта или по краю губ появляются трещинки, заеды, прыщики, странного вида мелкие пузырьки. При этом подобная симптоматика может то появляться, то самостоятельно исчезать. Припухлость губ, красная кайма по краю тоже указывают на какие-либо болезненные/аллергические процессы.

Отказ от использования специальных косметических средств для губ. Кожа губ нуждается в уходе и защите. Если подобного не происходит, улыбка будет болезненной, так как появятся трещинки, кожа воспалится, станет сухой и потеряет свою чувствительность, нежность.

Применение некачественной или просроченной декоративной косметики. В некоторых случаях чувство обветривания или сухость на губах могут возникать ввиду индивидуальной непереносимости косметического средства.

Пересушенный воздух в помещениях. Этот пункт особенно актуален в зимнее время года, когда в квартирах вовсю работает отопление, включаются обогреватели. Сухой воздух негативно воздействует на кожные покровы и даже пересушивает слизистые.

Использование неподходящей зубной пасты. Как ни странно, но зубная паста может повлиять на состояние губ. Фторированные зубные пасты, а также те варианты, которые отличаются повышенным содержанием мяты/ментола, негативно воздействуют на нежную кожу на губах. Слишком активное их использование нередко приводит к обветриванию и отечности губ.

Как спасти губы от сухости и обветривания

Необходимо отказаться от любых привычек (дыхание ртом, табакокурение, облизывание губ и т.д.), которые наносят удар по коже на губах.

Стараться всегда вовремя увлажнять и питать губы. Взять в привычку правильно ухаживать за этой частью тела.

Использовать специальные крема с повышенным содержанием витаминов. Впрочем, в экстренных случаях выручить способен и обычный детский крем.

Регулярно применять бальзамы для губ, гигиенические помады. Подобное не будет лишним и в теплое время года. Зимой же рекомендуется выбирать жирные или лечебные средства.

Важно всегда вовремя лечить заболевания. Если на губах появился герпес, выскочила «простуда», губы в целом выглядят болезненно, то есть смысл зайти в аптеку и купить подходящий лекарственный препарат.

Заменить зубную пасту, провести ревизию косметических средств, избавиться от просроченной косметики.

Добавить в свой рацион питания больше полезных блюд, богатых микроэлементами и витаминами. Необходимо также свести к минимуму употребление соленых, кислых, острых блюд.

В летнее время, чтоб защитить кожу на губах от солнечного воздействия, рекомендуется использовать регулярно крем для губ с защитой от ультрафиолетовых лучей.

В качестве доступных домашних средств, чтоб помочь губам восстановиться, можно применять оливковое масло, вазелин.

Полезным будет пить побольше воды, купить домой увлажнитель воздуха.

Если проблемная ситуация с губами регулярно повторяется, никакие способы и методы борьбы не помогают, необходимо обратиться к врачу.