Можно ли быть крестной у нескольких детей

Быть крестной ребенка – сложное, но очень почетное дело. С таинством крещения связано множество заблуждений и домыслов. Одним из часто задаваемых батюшке вопросов является: «Можно ли быть крестной мамой несколько раз?». Церковь на это дает прямой и односложный ответ.

Роль крестной матери в жизни ребенка

На роль «духовной мамы» для своего ребенка родители выбирают близких, проверенных временем людей. Чаще всего ей становится подруга семьи или родственница.

Будущая крестная должна соответствовать ряду параметров:

быть крещеной православной христианкой;

являться верующим человеком;

знать историю, основные каноны и догматы христианства;

быть ответственным и порядочным человеком;

любить детей.

Не возбраняется пригласить на роль крестной женщину, если вы сами являетесь «духовными родителями» ее ребенка. В этом случае вы станете кумовьями друг для друга.

Главное предназначение крестных родителей — это духовное, церковное наставничество. Их обязанность – приобщать крестника к православным традициям, водить в храм и давать мудрые житейские советы в сложных ситуациях.

Кого не стоит брать крестной

В крестные матери не стоит брать неверующего и несерьезного человека. Очень редко церковь разрешает выбирать на роль «духовных родителей» людей другого вероисповедания.

Нельзя, чтобы крестными родителями были супруги или влюбленная пара. Отношения между кумовьями должны быть исключительно платоническими и духовными.

Будущая крестная мать непременно должна быть крещеной и воцерковленной.

Сколько раз можно быть крестной матерью

Существует поверье, что женщине нельзя крестить несколько раз однополых детей. Это заблуждение, как и то, что сначала следует крестить мальчика, и только потом — девочку.

Если вас приглашают стать крестной мамой во второй или даже третий раз, вы смело можете соглашаться. Православная вера не налагает ограничения на количество крестников. Однако соглашаясь на столь ответственный шаг, вы должны четко оценивать свои силы и возможности.

Быть крестной мамой – это значит принимать активное участие в жизни ребенка, поддерживать его как морально, так и финансово. А самое главное – приобщить к вере и ввести в лоно церкви.

Кроме того, в день Великого Таинства крестная должна подарить своему крестнику (крестнице) крестик и цепочку. Не имеет никакого значения размер и вид металла, из которого он сделан, главное, чтобы крестик был традиционной православной формы.

Очень хорошо, если помимо мирских подарков именно крестная мама преподнесет ребенку его первую Библию и именную икону.

Подумайте, хватит ли вам сил и времени для нескольких детей. Даже рассорившись с родителями крестника, вы все равно останетесь «духовной мамой» их ребенка и согласно православной вере будете отвечать за него перед Богом.