Сотрудниками УВД Минского и Гродненского облисполкомов при силовой поддержке бойцов ОМОН выявлен и пресечен канал поставки прекурсоров, а также прекращена деятельность крупной нарколаборатории.

Операция по задержанию преступников, перевозивших из России прекурсоры для изготовления особо опасного психотропного вещества, проводилась в Борисовском районе.

Были задержаны 21-летний житель Червеня и 22-летняя жительница г. Костюковичи, у которых в автомобиле было обнаружено и изъято лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления психотропов.

По информации оперативников, вещества, необходимые для последующего изготовления наркотика, молодой человек ввозил на территорию нашей страны из России. Координаты тайников с ингредиентами, а также инструкции для последующего изготовления дурмана он получал через Интернет. К слову, каждый раз, отправляясь на очередное задание в пункт назначения, в целях конспирации мужчина менял автомобили.

Установлено, что криминальный бизнес фигурант нашел через социальные сети. Изначально дилер работал на один из интернет-магазинов по сбыту наркотика в качестве закладчика, спустя некоторое время помимо распространения дурмана стал изготавливать его в домашних условиях.

Лаборатория по производству психотропов находилась в Гродно, где молодой человек проживал и учился в одном из местных вузов.

В настоящее время Гродненским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса.