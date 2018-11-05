Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Об этом он заявил, посещая городской поселок Болбасово в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с благоустройством и социальным развитием Болбасово. Общаясь с местными жителями, он рассказал, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово. “Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать”, – отметил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей. Поселки, как Болбасово или Копысь, – это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.

Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. “Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет, – сказал Александр Лукашенко. – Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать”.

Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий – их благоустройстве, создании новых рабочих мест. “Эта красота будет востребована людьми только тогда, когда им будет где работать. Поэтому надо еще и создавать рабочие места”, – отметил президент.