2 ноября стартовал 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу, в котором борисовский БАТЭ досрочно оформил 13-е чемпионство кряду, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» достаточно было сыграть вничью с гродненским «Неманом». К этому все и шло, во многом благодаря яркой игре вратаря гродненской команды Сергея Курганского, но на 88-й минуте Евгений Березкин дальним ударом отправил мяч в сетку гостей.

Таким образом, эмблему БАТЭ украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.

БАТЭ — «Неман» — 1:0

4 ноября. «Борисов-Арена». 6438 зрителей.

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Е. Яблонский, Драгун, Глеб (Березкин, 77), Сигневич, Скавыш (Мукам, 72), Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Володько.

«Неман»: Курганский — Абуна, Бебей, Жуковский (капитан) (Концевой, 81), М. Яблонский (Н’Дженг, 63), Горбач, Йованович, Рассадкин, Легчилин, Савостьянов (Януш, 75), Рудик.

Гол: 1:0 — Березкин (88).

Предупреждения: Рудик (57), М. Яблонский (60).

Важный для БАТЭ матч начался с красивой акции. Символический ввод мяча в игру произвел Андрей Иванов — автор фильма «Анатолий Капский. Жизнь за мечту».

Борисовчане начали игру без раскачки, и уже к 16-й минуте могли дважды поразить ворота «Немана». Но удары с близкого расстояния Станислава Драгуна и Максима Скавыша блестяще парировал голкипер гостей Сергей Курганский.

А на 20-й минуте потрудиться пришлось его коллеге Денису Щербицкому, который не без труда вытащил из «девятки» мяч, летевший туда после удара Глеба Рассадкина.

После этой вспышки игра пошла без центра поля, гости старались играть на контратаках, хозяева давили через фланги. На 31-й минуте Драгун выдал неплохой пас на Николая Сигневича, но его удар головой по мячу получился не сильным, Курганский без труда остановил снаряд. Через несколько минут Максим Володько пронесся по левому краю поля и сделал проникающую передачу в штрафную, замкнуть которую, увы, не удалось его партнерам.

Во втором тайме борисовчане прижали гостей в их штрафной, планомерно осаждая ворота Курганского. Который поймал кураж и ловил все, что летело в створ. Особенно эффектно у него получилось парировать сильный удар левой Александра Глеба. За гостей играла и стойка ворот. Так, на 70-й минуте коварнейший дальний удар Игоря Стасевича отразила перекладина.

Игра шла к ничейному результату, за пять минут до окончания матча фанаты начали зажигать файеры, празднуя 15-е чемпионство.

И под взрывы петард вышедший на замену Евгений Березкин решился на дальний удар, после которого мяч влетел в сетку. Курганский, показалось, при этом «потерял ворота» и был бессилен, чтобы выручить команду.

После финального свистка болельщики высыпали на поле отпраздновать с командой чемпионство.

БАТЭ досрочно завоевал очередное чемпионство! Теперь борисовчане могут сосредоточиться на Лиге Европы, где они имеют еще шансы на выход в плей-офф.

Завершил вечер на «Борисов-Арене» праздничный салют.

Таким образом, борисовчане становились чемпионами Беларуси в 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Причем 12 раз БАТЭ завоевывал золото досрочно (1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018).

В 2002 году борисовчане добыли титул только в «золотом» матче против гродненского «Немана» (1:0 в дополнительное время), поскольку по итогам турнира обе команды финишировали с одинаковым количеством очков.

В 2006 году БАТЭ посчастливилось избежать «золотого» матча лишь благодаря тому, что в заключительном туре брестское «Динамо» сыграло вничью с минскими динамовцами (0:0) и не позволило столичной дружине нагнать борисовчан, которые оступились в Солигорске (2:3).

В 2017 году борисовчане оформили чемпионство лишь в последнем туре, в драматичном матче с «Городеей», который закончился со счетом 3:3.

В остальные годы, как ни менялся численный состав участников или формула проведения турнира, БАТЭ если уж оформлял чемпионство, то всякий раз досрочно.