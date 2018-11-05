На минском аукционе выставили редчайший лот – самолет «Ту-154М», на котором совершал перелеты Александр Лукашенко. Торги должны состояться 5 декабря.

Продавцом воздушного судна выступает авиакомпания «Белавиа». Стартовая цена – 4 292 900 рублей. По нынешнему курсу это составляет 2млн. долларов. Отмечается, что задаток должен быть в размере 10% от указанной стоимости.

Самолет «Ту-154М», на котором президент Беларуси летал еще в середине 2010-х годов, был выпущен в 1995 году. В 2012 году «Бортом №1» стал Boeing-767-300ER. Отметим, что последний раз на «Т1-154» глава государства летал в сентябре 2016 года – с официальным визитом в Китай.