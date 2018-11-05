Бюджетникам зарплату в РБ увеличат, а помогать строить жилье очередникам прекратят

Правительство Беларуси собирается расширить возможности руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, а минимальную заработную плату в стране хочет довести до величины, не ниже минимального потребительского бюджета.

Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей Национального собрания РБ. При этом он подчеркнул, что в производственном секторе предполагается сохранить принцип увеличения зарплаты через рост производительности труда.

Правительство также считает своим приоритетом строительство качественного и доступного жилья. Предполагается, что акцент будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения. Как сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, белорусские домостроительные комбинаты разработали проекты типового индивидуального жилья, в котором 1 квадратный метр будет стоить всего 300 долларов. Но, по-видимому, это без учета стоимости участка, инфраструктуры и отделки.

Как сообщил Сергей Румас, правительство предполагает ежегодно вводить жилье с господдержкой в объеме не менее 900 тыс. квадратных метров. Правда, практически все это жилье будет строиться для многодетных семей, а для нуждающихся в порядке общей очереди господдержка, похоже, будет полностью прекращена.

Сергей Румас не говорил о прекращении, но это следует из его слов о строительстве для многодетных семей. Об этом же рассказал и вице-премьер Владимир Кухарев. По его словам, в начале года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в РБ стояло 34,8 тыс. многодетных семей, в текущем году для них планируется построить около 7 тыс. квартир, а в течение ближайших трех лет — не менее 10 тысяч квартир в год. Квартиры для многодетных семей имеют довольно большую площадь, то есть 10 тыс. квартир как раз примерно и обеспечат названные Сергеем Румасом 900 тыс. квадратных метров.

Таким образом, правительство Беларуси фактически отказывается от государственной поддержки строительства жилья для людей из общей очереди, но не хочет об этом объявить открыто, отвлекая внимание людей рассуждениями о многодетных семьях. Правда, надо отметить, что такие семьи правительство действительно поддерживает.

В частности, предполагается продлить действие программы начисления семейного капитала, которая заканчивается в 2019 году, а также предоставить возможность использования данных средства до достижения ребенком 18-летнего возраста на улучшение жилищных условий семьи.