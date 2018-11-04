Поскольку женщина возместила ущерб, суд освободил ее от уголовной ответственности и привлек к административной.

Приговор учительнице, которая вписала в свой табель учета рабочего времени более 500 лишних часов, вынесли в Полоцке, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Женщина работала в одной из полоцких школ и на протяжении учебного года 2016-2017 вписала в свой табель учета рабочего времени 551 лишний час.

“Обвиняемая путем обмана, скрыв факты не проведения ею занятий с учащимися, противоправно завладела денежными средствами учреждения образования в размере 2073 рублей 29 копеек, которые в виде заработной платы были перечислены на ее карт-счет”, – рассказали в Верховном суде.

Когда это выяснилось, в отношении учителя возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество”. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы на срок от 6 месяцев до трех лет.

Однако суд освободил учительницу от уголовной ответственности, поскольку та полностью возместила причиненный ею ущерб. Вместо этого женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 базовых величин – 735 рублей. Производство по уголовному делу в отношении женщины прекращено.