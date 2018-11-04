Учёные рассказали об опасности душевых кабин

Научные работники из США провели ряд исследований с целью изучить бактериальную картину слизи в душах.

И оказалось, что ванные кабинки скрывают в себе тысячу опасных бактерий, которые могут навредить здоровью человека.

При изучении бактерий эксперты пользовались технологией секвенирования ДНК. Исследователи составили бактериальную карту, самые мощные очаги поражения находились в туберкулёзных зонах. Нельзя сказать, что от эти бактерий можно было заразиться палочкой Коха, но навредить лёгким другим заболеванием было вполне возможным.

Больше всего бактерий было в душах, где люди пользовались муниципальной водопроводной водой.

Учёные отметили, что немаловажен и материал, из которого делают душевые кабины.