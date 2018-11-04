Названы замедляющие старение продукты

Входящие в состав шоколада, чая, вина и кофе гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют процесс старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Эрлангена–Нюрнберга (Германия).

В исследовании специалистов, опубликованном на портале Phys.org, отмечается, что цинк активирует группы гидрохинона, которые предотвращают окислительный процесс в организме, происходящий в ходе дыхания человеческой клетки из-за образования побочного продукта — супероксида. Супероксид способен разрушать такие биомолекулы, как протеины или липиды.

В процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы, который защищает организм от деградации и оказывает антиоксидантное действие.

В результате метаболизма супероксид может предотвращать повреждающие организм процессы, замедляя таким образом старение.

В октябре американские ученые заявили, что кетогенная диета может замедлить старение мозга благодаря своей способности улучшить когнитивные способности и снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.