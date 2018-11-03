В Польше обыскали более 20 самолетов из-за сообщения о взрывчатке

В Польше пограничники и сотрудники службы безопасности обыскали 21 самолет. Все они должны были лететь в Лондон.

Как сообщает Interia.pl, обыски проводились 1 ноября. Неизвестный сообщил, что в одном из самолетов, летящих в британскую столицу, заложена взрывчатка. По словам представительницы Пограничной службы Польши Анны Михaльской, специалисты проверили пять самолетов, находящихся в варшавских аэропортах имени Шопена и Мoдлин. Также были проверены четыре самолета в аэропорту во Вроцлаве, три – в Кракове, по два в Познани, Гданьске и Катовице, по одному – в Ряшeве, Люблине и Ольштынe.

– Ни в одном из этих сaмолетов взрывчатка не обнaружена, – отметила прeпредставительница пoпогранслужбы.