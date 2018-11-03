Лукашенко своим указом определил место для нового кладбища в Минске.

Новое кладбище для белорусской столицы появится около поселка Большой Тростенец. Это предусмотрено указом Президента №312 от 15 августа 2018 года «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь». Документ вносит изменения в генеральный план Минска, утвержденный указом №165 от 23 апреля 2003 года «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации».

Кладбище «Лесное» планируется открыть в 2019 году. Стоит отметить, что на «Северном» свободных мест осталось совсем немного и белорусская столица может столкнуться с проблемой, если не ввести в эксплуатацию новое кладбище в ближайшее время.

На генплане предусмотрен также участок земли, который планируется использовать для перспективного развития городского кладбища «Лесное». Его площадь составляет 92,88 га, что в несколько раз больше территории участка, выделенного под проект кладбище «Лесное».