Учёные из Великобритании изучили факторы ожирения.

И сделали следующий вывод: ожирение может спасти человека от диабета второго типа.

Правда всё зависит от места, где хранятся жировые отложения. И можно избежать не только диабет, но и многие другие заболевания, например, инсульт и сердечный приступ.

Как говорят сами учёные, в этом вопросе очень важно расположение жировых отложений.

Если допустим жир копится в почках, поджелудочной железе и печени, то в таком случае человек, наоборот может заболеть.

А если жировые отложения фиксируются под кожей, то это генетика, и она оберегает человека от страшных недугов, которыми можно заболеть в современном мире.