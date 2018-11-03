На севере Японии исчез остров

В северной части территории Японии исчез остров, пишет издание The Guardian.

Речь идет об островке под названием Эсанбэ Ханакита Кодзима, располагающимся недалеко от Курил. Исчезнувший остров был необитаемым и до 2014-го года даже не имел названия. Предположительно, кусочек суши исчез из-за ледоходов и штормов. Последний раз в 1987 году береговая охрана Японии зафиксировала, что остров возвышается над уровнем воды всего на 1,4 метра. Впрочем, исчезновение островка так бы и осталось незамеченным, если бы на него не приехал посмотреть автор книги о необитаемых островах Хироси Симидзу.

Теперь из-за данного факта Японии придется пересмотреть официальные границы экономической зоны страны. Эта территория сократится примерно на 500