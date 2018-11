Юлиана занимается музыкой с пяти лет – на уроки фортепиано ее привела мама. За плечами девушки – церковный хор, карьера модели… Но все занятия не смогли победить желание стать певицей. На “Первый” минчанка пришла с песней Стиви Уандера They Won’t Go When I Go. Выступление белоруски пришлось по душе тренерам.

– Спасибо вашим родителям – чувствуется, что вы одаренная, и доказательство тому – четыре развернутых кресла, – оценила старания певицы Ани Лорак.

– Вы ни на секунду, ни на мгновение не обманули наших ожиданий – это здорово. То есть, ни единой какой-то левой или не той ноты не было. Это бывает крайне редко, это блестяще, – отметил талант и Константин Меладзе.