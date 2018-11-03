“Городея” на выезде разгромила “Минск” в матче 27-го тура чемпионата страны — 5:0. У гостей Боян Дубаич оформил хет-трик. Напомним, в среду сербский нападающий трижды огорчил “Смолевичи” (4:1).

“Городея” обошла “красно-синих” на одно очко в турнирной таблице.

МИНСК — ГОРОДЕЯ — 0:5

МИНСК. 2 ноября. Стадион ФК “Минск”. 15.00. 200 зрителей.

Судьи — С.Лобацевич, Ю.Хомченко (оба — Витебск), С.Гидревич (Гродно).

МИНСК: Веремко (к) — Остроух, Бохашвили (Горбач, 77), Шевченко (Вайткунас, 66), Евдокимов, Бессмертный, Ал.Васильев, Шемрук (Бахар, 46), Лаврик, Матович, Насибулин.

Запасные: Головенко, Лукашевич, Жердев, Концедайлов.

ГОРОДЕЯ: Довгялло — Игнатенко, Шестиловский, Дубаич, Лебедев (к) (Артюх, 86), Назаренко (Усеня, 83), Тихоновский, Павлючек, Башилов, Пушняков, Позняк.

Запасные: Романюк, Жарскис, Сорокин, Воловик, Завадский.

ГОЛЫ: 0:1 — Дубаич (6). 0:2 — Лебедев (43). 0:3 — Дубаич (53). 0:4 — Назаренко (68). 0:5 — Дубаич (75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Павлючек (26), Пушняков (33), Веремко (69), Бахар (81).

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