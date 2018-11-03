Очередной слушай бешенства в Гродно выявили 2 ноября. Безнадзорного кота нашли возле мусорных контейнеров по улице Кремко в районе 25 дома. Неравнодушные гродненцы принесли умирающее животное в ветклинику. Там четвероногий и скончался. У него установили опасное заболевание бешенство.

— Это не мой кот, он лежал на улице. Я отвезла его в ветклинику. Его прокапали, но не помогло. Умер, — говорит гродненка Анна, которая попыталась спасти животное, но сейчас по этой причине вынуждена сама лечь в больницу.

Теперь все, кто контактировал с животным, будут провакцинированы, а в районе обнаружения бешеного кота объявлен карантин. Все беспризорные животные будут отловлены.

— Уже сейчас наши специалисты вместе со специалистами Зонального центра гигиены и эпидемиологии отправились на место проводить профилактические поквартирные обходы и внеплановые вакцинации. Прививки должны получить все, кто мог контактировать с котом, а также владельцы домашних животных в районе, где обнаружили заразное животное, — сообщили Сайту Гродно 015.BY в Гродненской городской ветеринарной станции.

Тем временем, это уже третий карантин, объявленный сейчас в Гродно из-за бешенства животных — хорька и кошки. Теперь к улицам Кленовой и Курчатова присоединится также улица Кремко.

Как правило, карантин длится 2 месяца с момента последнего обнаружения факта бешенства.