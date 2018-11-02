Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности Генерального секретаря организации», – говорится в сообщении.